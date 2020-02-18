Литва выразила обеспокоенность военной эскалацией в районе Золотого

Фото: Линас Линкявичус (urm.ltdefault)

По словам Линкявичуса, реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня

Литва выразила обеспокоенность в связи с атакой боевиков по позициях Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

Он отметил, что "глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром".

"Реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня", - написал министр.

Напомним, в результате боя на Донбассе погиб один украинский военный и еще четверо бойцов ООС получили ранения.

В комментарии РБК-Украина в штабе ООС подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате боя с пророссийскими боевиками.

"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

До этого, утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.