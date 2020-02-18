ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Литва выразила обеспокоенность военной эскалацией в районе Золотого

Новости » Политика     18.02.2020 - 11:16
Литва выразила обеспокоенность военной эскалацией в районе Золотого
Фото: Линас Линкявичус (urm.ltdefault)

По словам Линкявичуса, реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня

Литва выразила обеспокоенность в связи с атакой боевиков по позициях Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

Он отметил, что "глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром".

"Реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня", - написал министр.

Напомним, в результате боя на Донбассе погиб один украинский военный и еще четверо бойцов ООС получили ранения.

В комментарии РБК-Украина в штабе ООС подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате боя с пророссийскими боевиками.

"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

До этого, утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.

Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе Зеленский отреагировал на бой на Донбассе: СНБО примет решение о дальнейших шагах
Новости Украины ДонбассЛитваобстрелбоевикивойна
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь