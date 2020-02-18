Литва висловила стурбованість військовою ескалацією в районі Золотого

Фото: Лінас Линкявичус (urm.ltdefault)

За словами Лінкявічуса, реалізація мінських домовленостей неможлива без припинення вогню

Литва висловила стурбованість у зв'язку з атакою бойовиків по позиції Збройних сил України поблизу лінії розмежування на Донбасі. Про це написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус Twitter.

Він зазначив, що "глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці".

"Реалізація мінських домовленостей неможлива без припинення вогню", - написав міністр.

Нагадаємо, в результаті бою на Донбасі загинув один український військовий і ще четверо бійців ООС отримали поранення.

В коментарі РБК-Україна у штабі ООС підтвердили наявність втрат серед українських військових в результаті бою з проросійськими бойовиками.

"Зараз триває бій. У нас є попередня інформація про втрати, але ми поки не можемо назвати кількість, уточнюємо це", - повідомили в прес-центрі ООС.

До цього, вранці штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Орєхово, Кримське, Хутір Вильний.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки і оборони буде приймати рішення про подальші кроки.