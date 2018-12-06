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Литва вводить санкції проти РФ через ситуацію у Керченській протоці

Новини » Політика    06.12.2018 - 20:18
Литва вводить санкції проти РФ через ситуацію у Керченській протоці
Фото: глава МЗС Литви (flickr.com/nato)

Литовська Республіка закликає Російську Федерацію негайно припинити агресивні дії проти України

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресс-службу відомства.

У прес-службі заявили, що Литва засуджує дії цих осіб, які є грубим порушенням міжнародного права і являють собою серйозну загрозу міжнародній та литовської національної безпеки.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує ці дії Російської Федерації, що свідчать про нову ескалацію агресії Російської Федерації проти України, яка триває вже більше чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

"Литовська Республіка закликає Російську Федерацію негайно припинити агресивні дії проти України негайно і без будь-яких умов звільнити українських затриманих і військовополонених, членів їх екіпажів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків і вважає, що Євросоюз і США мають ввести нові санкції проти Москви.

 

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