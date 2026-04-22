Литва вважає "риторикою залякування" слова Зеленського про загрозу нападу РФ

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругійнене заявила, що у країни немає підстав для панічних оцінок можливої загрози з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Delfi.lt.
Після слів президента України Володимира Зеленського про потенційні ризики для країн Балтії з боку Росії, в Естонії та Литві послідувала реакція на рівні політичного керівництва.
Частина естонських політиків визнала подібні оцінки надмірними і такими, що можуть ускладнювати діалог між союзниками.
Прем'єр-міністр Литви Інга Ругійнене, коментуючи ситуацію в спілкуванні з журналістами в середу, заявила, що підстав для риторики залякування зараз немає.
За її словами, якби існували реальні ознаки загрози, підхід до публічних оцінок був би іншим.
Глава уряду наголосила, що Литва активно інвестує в оборону і є частиною НАТО, що забезпечує додатковий рівень безпеки для країни та регіону.
Водночас Ругіненє наголосила, що Литва зважає на географічну близькість до потенційних зон напруженості, включно із сусідством із Білоруссю, де періодично фіксують різноманітні гібридні впливи та провокації.
За її словами, саме тому особливе значення має постійне вдосконалення оборонного планування та адаптація стратегій відповідно до поточних викликів.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження в Росії на використання інтернету можуть бути пов'язані не тільки з внутрішньою політикою, а й з підготовкою до можливих масштабних військових сценаріїв.
Серед потенційних напрямків він згадав Україну та країни Балтії.
Президент України також порушував питання можливої реакції НАТО в разі гіпотетичного загострення ситуації в регіоні.
Нагадуємо, що в Литві останнім часом фіксується зростання активності сил із проросійською орієнтацією, які своїми діями ставлять під загрозу оборонний потенціал країни.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Литва і Латвія відмовили в дозволі на проліт його літака через свій повітряний простір на шляху до Москви на парад 9 травня.