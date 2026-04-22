Литва вважає "риторикою залякування" слова Зеленського про загрозу нападу РФ

Реакція на заяви Зеленського

Після слів президента України Володимира Зеленського про потенційні ризики для країн Балтії з боку Росії, в Естонії та Литві послідувала реакція на рівні політичного керівництва.

Частина естонських політиків визнала подібні оцінки надмірними і такими, що можуть ускладнювати діалог між союзниками.

Позиція Литви з питань безпеки

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругійнене, коментуючи ситуацію в спілкуванні з журналістами в середу, заявила, що підстав для риторики залякування зараз немає.

За її словами, якби існували реальні ознаки загрози, підхід до публічних оцінок був би іншим.

Глава уряду наголосила, що Литва активно інвестує в оборону і є частиною НАТО, що забезпечує додатковий рівень безпеки для країни та регіону.

Готовність до можливих ризиків

Водночас Ругіненє наголосила, що Литва зважає на географічну близькість до потенційних зон напруженості, включно із сусідством із Білоруссю, де періодично фіксують різноманітні гібридні впливи та провокації.

За її словами, саме тому особливе значення має постійне вдосконалення оборонного планування та адаптація стратегій відповідно до поточних викликів.

Контекст заяв Зеленського

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження в Росії на використання інтернету можуть бути пов'язані не тільки з внутрішньою політикою, а й з підготовкою до можливих масштабних військових сценаріїв.

Серед потенційних напрямків він згадав Україну та країни Балтії.

Президент України також порушував питання можливої реакції НАТО в разі гіпотетичного загострення ситуації в регіоні.