Литва считает "риторикой запугивания" слова Зеленского об угрозе нападения РФ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что у страны нет оснований для панических оценок возможной угрозы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.lt.
После слов президента Украины Владимира Зеленского о потенциальных рисках для стран Балтии со стороны России, в Эстонии и Литве последовала реакция на уровне политического руководства.
Часть эстонских политиков сочла подобные оценки чрезмерными и такими, что могут усложнять диалог между союзниками.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя ситуацию в общении с журналистами в среду, заявила, что оснований для риторики запугивания сейчас нет.
По ее словам, если бы существовали реальные признаки угрозы, подход к публичным оценкам был бы иным.
Глава правительства подчеркнула, что Литва активно инвестирует в оборону и является частью НАТО, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для страны и региона.
В то же время Ругинене отметила, что Литва учитывает географическую близость к потенциальным зонам напряженности, включая соседство с Беларусью, где периодически фиксируются различные гибридные воздействия и провокации.
По ее словам, именно поэтому особое значение имеет постоянное совершенствование оборонного планирования и адаптация стратегий в соответствии с текущими вызовами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничения в России на использование интернета могут быть связаны не только с внутренней политикой, но и с подготовкой к возможным масштабным военным сценариям.
Среди потенциальных направлений он упомянул Украину и страны Балтии.
Президент Украины также поднимал вопрос возможной реакции НАТО в случае гипотетического обострения ситуации в регионе.
Напоминаем, что в Литве в последнее время фиксируется рост активности сил с пророссийской ориентацией, которые своими действиями ставят под угрозу оборонный потенциал страны.
