Литва считает "риторикой запугивания" слова Зеленского об угрозе нападения РФ

Литва считает "риторикой запугивания" слова Зеленского об угрозе нападения РФ

19:35 22.04.2026 Ср
2 мин
При этом страна инвестирует в оборону и получает защиту как член НАТО
aimg Анастасия Никончук
Фото: военные РФ (GettyImages)

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что у страны нет оснований для панических оценок возможной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.lt.

В Эстонии обижаются на заявления Зеленского об угрозе нападения РФ

Реакция на заявления Зеленского

После слов президента Украины Владимира Зеленского о потенциальных рисках для стран Балтии со стороны России, в Эстонии и Литве последовала реакция на уровне политического руководства.

Часть эстонских политиков сочла подобные оценки чрезмерными и такими, что могут усложнять диалог между союзниками.

Позиция Литвы по вопросам безопасности

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя ситуацию в общении с журналистами в среду, заявила, что оснований для риторики запугивания сейчас нет.

По ее словам, если бы существовали реальные признаки угрозы, подход к публичным оценкам был бы иным.

Глава правительства подчеркнула, что Литва активно инвестирует в оборону и является частью НАТО, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для страны и региона.

Готовность к возможным рискам

В то же время Ругинене отметила, что Литва учитывает географическую близость к потенциальным зонам напряженности, включая соседство с Беларусью, где периодически фиксируются различные гибридные воздействия и провокации.

По ее словам, именно поэтому особое значение имеет постоянное совершенствование оборонного планирования и адаптация стратегий в соответствии с текущими вызовами.

Контекст заявлений Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничения в России на использование интернета могут быть связаны не только с внутренней политикой, но и с подготовкой к возможным масштабным военным сценариям.

Среди потенциальных направлений он упомянул Украину и страны Балтии.

Президент Украины также поднимал вопрос возможной реакции НАТО в случае гипотетического обострения ситуации в регионе.

Напоминаем, что в Литве в последнее время фиксируется рост активности сил с пророссийской ориентацией, которые своими действиями ставят под угрозу оборонный потенциал страны.

Отметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия отказали в разрешении на пролет его самолета через своё воздушное пространство по пути в Москву на парад 9 мая.

