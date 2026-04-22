Литва считает "риторикой запугивания" слова Зеленского об угрозе нападения РФ

Реакция на заявления Зеленского

После слов президента Украины Владимира Зеленского о потенциальных рисках для стран Балтии со стороны России, в Эстонии и Литве последовала реакция на уровне политического руководства.

Часть эстонских политиков сочла подобные оценки чрезмерными и такими, что могут усложнять диалог между союзниками.

Позиция Литвы по вопросам безопасности

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя ситуацию в общении с журналистами в среду, заявила, что оснований для риторики запугивания сейчас нет.

По ее словам, если бы существовали реальные признаки угрозы, подход к публичным оценкам был бы иным.

Глава правительства подчеркнула, что Литва активно инвестирует в оборону и является частью НАТО, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для страны и региона.

Готовность к возможным рискам

В то же время Ругинене отметила, что Литва учитывает географическую близость к потенциальным зонам напряженности, включая соседство с Беларусью, где периодически фиксируются различные гибридные воздействия и провокации.

По ее словам, именно поэтому особое значение имеет постоянное совершенствование оборонного планирования и адаптация стратегий в соответствии с текущими вызовами.

Контекст заявлений Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничения в России на использование интернета могут быть связаны не только с внутренней политикой, но и с подготовкой к возможным масштабным военным сценариям.

Среди потенциальных направлений он упомянул Украину и страны Балтии.

Президент Украины также поднимал вопрос возможной реакции НАТО в случае гипотетического обострения ситуации в регионе.