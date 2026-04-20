В Естонії ображаються на заяви Зеленського про загрозу нападу РФ

20:57 20.04.2026 Пн
2 хв
Зеленський висловив сумніви щодо того, як відреагує НАТО в разі можливого удару по регіону
aimg Анастасія Никончук
В Естонії ображаються на заяви Зеленського про загрозу нападу РФ Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

В Естонії частина політиків різко відреагувала на слова Володимира Зеленського, заявивши про повторення російських наративів і можливе ускладнення союзницького діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ERR.

Читайте також: Естонія вже витрачає на армію рекордні гроші через загрозу з боку РФ, - Міноборони

Заява Зеленського про Росію та мобілізацію

У недільному інтерв'ю національному телемарафону Володимир Зеленський припустив, що обмеження інтернету в Росії може пояснюватися не боротьбою з критикою влади, а спробою запобігти внутрішньому невдоволенню перед можливою мобілізацією.

За його оцінкою, такі дії можуть бути пов'язані з підготовкою до масштабних військових сценаріїв проти України або країн Балтії.

Окремо президент України засумнівався в реакції НАТО в разі гіпотетичного удару по регіону.

"Я думаю, що, можливо, не всі країни захочуть підтримати [Балтію], але, на мій погляд, у країн НАТО немає вибору - інакше НАТО більше не буде. Вони повинні діяти і реагувати на те, що Путін потенційно може зробити", - сказав Зеленський.

Реакція в Естонії

Голова комісії Рійгікогу із закордонних справ Марко Міхкельсон наголосив, що подібні заяви повторюють небезпечні наративи і можуть грати на руку Росії.

"У бік Європи ніби погрожують пальцем. Мовляв, дивіться, якщо ми якось опинимося в слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, або в основному країни Балтії", - сказав Міхкельсон.

За його словами, такі формулювання підривають довіру до теми колективної оборони.

Політична оцінка

Лідер EKRE Мартін Хельме заявив, що подібна риторика лише посилює атмосферу тиску і страху в регіоні.

"Нескінченне доведення людей до стресу і залякування в підсумку більше не працюють на те, щоб усі почали діяти більш сконцентровано для запобігання військовій загрозі або кращого планування - це перетворилося на риторичні нападки", - сказав Хельме.

Нагадуємо, що за оцінками низки джерел, Росія може формувати інформаційно-політичне підґрунтя для можливих гібридних дій проти Естонії, використовуючи в пропагандистських цілях тему так званої "Нарвської народної республіки".

Зазначимо, що в Міністерстві оборони Естонії вважають обговорення можливої загрози Нарві цілеспрямованою провокацією з боку Москви, розглядаючи їх як простий і недорогий спосіб посилення напруженості та розколу всередині суспільства.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію