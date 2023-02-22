Литва виступила за посилення санкцій проти Білорусі

"Ми повинні невпинно думати про те, як обмежити дії Білорусі. Необхідні кроки щодо впливу на її економіку, запровадження нових санкцій", - заявив глава МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що Білорусь не бере участі безпосередньо у війні, але на практиці є союзником Росії та несе певну відповідальність.

На його думку, Білорусь винна в тому, що дозволяє російським військовим літакам заходити на посадку та заправку паливом на своїй території.

Глава МЗС Литви не сказав проти кого конкретно треба запроваджувати нові санкції.