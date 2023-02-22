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Литва виступила за посилення санкцій проти Білорусі

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Санкції проти Білорусі як країни, яка бере участь у війні проти України, мають бути розширені та посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, яку приводить Delfi.

"Ми повинні невпинно думати про те, як обмежити дії Білорусі. Необхідні кроки щодо впливу на її економіку, запровадження нових санкцій", - заявив глава МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що Білорусь не бере участі безпосередньо у війні, але на практиці є союзником Росії та несе певну відповідальність.

На його думку, Білорусь винна в тому, що дозволяє російським військовим літакам заходити на посадку та заправку паливом на своїй території.

Глава МЗС Литви не сказав проти кого конкретно треба запроваджувати нові санкції.

Нагадаємо, що посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Йдеться про термін в один рік.

Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує заснувати центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусі.

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