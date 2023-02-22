Литва выступила за ужесточение санкций против Беларуси

Санкции против Беларуси как страны, участвующей в войне против Украины, должны быть расширены и усилены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, которое приводит Delfi.
"Мы должны постоянно думать о том, как ограничить действия Беларуси. Необходимы шаги по влиянию на ее экономику, введению новых санкций", - заявил глава МИД.
Ландсбергис отметил, что Беларусь не участвует непосредственно в войне, но на практике является союзником России и несет определенную ответственность.
По его мнению, Беларусь виновата в том, что разрешает российским военным самолетам заходить на посадку и заправку топливом на своей территории.
Глава МИД Литвы не сказал против кого конкретно нужно вводить новые санкции.
Напомним, что послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.
Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает учредить центр контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России и Беларуси.
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