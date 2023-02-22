Литва выступила за ужесточение санкций против Беларуси

"Мы должны постоянно думать о том, как ограничить действия Беларуси. Необходимы шаги по влиянию на ее экономику, введению новых санкций", - заявил глава МИД.

Ландсбергис отметил, что Беларусь не участвует непосредственно в войне, но на практике является союзником России и несет определенную ответственность.

По его мнению, Беларусь виновата в том, что разрешает российским военным самолетам заходить на посадку и заправку топливом на своей территории.

Глава МИД Литвы не сказал против кого конкретно нужно вводить новые санкции.