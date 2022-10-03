Литва виступила за початок переговорів щодо вступу України в НАТО. Попри війну

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Литва підтримує політику відкритих дверей НАТО й рішення України щодо вступу до Альянсу. Водночас переговори й формальні процедури щодо прийому повинні розпочатися вже зараз, попри війну.

"Найголовніше - це не спрощені процедури приймання до НАТО, які було застосовано до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн - згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочатися незалежно від війни", - заявив міністр.

Як відзначив міністр, країни Заходу не повинні залишатися на позиціях з якими вони виступали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас гарантії безпеки для нашої країни повинні бути негайно підвищені.

На думку Анушаускаса, саме чергова анексія Росією українських територій підштовхнула Київ до подання заявки на вступ до НАТО.

"30 вересня голова Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши до себе чеські Судети. Тільки тоді один диктатор домігся результату погрозами, а у 21 столітті - війною, хоча очевидно, що війна не дасть настільки бажаних Кремлем результатів", - зауважив міністр.



