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Литва выступила за начало переговоров по вступлению Украины в НАТО. Несмотря на войну

Фото: Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Литва поддерживает решение Украины стать членом Североатлантического союза. Призывала начать переговоры на этот счет, несмотря на войну на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО и решение Украины по вступлению в Альянс. В то же время переговоры и формальные процедуры по приему должны начаться уже сейчас, несмотря на войну.

"Самое главное - это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены по отношению к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран - согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО, и сам процесс должен начаться независимо от войны", - заявил министр.

Как отметил министр, страны Запада не должны оставаться на позициях, с которыми они выступали еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В то же время, гарантии безопасности для нашей страны должны быть немедленно повышены.

По мнению Анушаускаса, именно очередная аннексия Россией украинских территорий подтолкнула Киев к подаче заявки на вступление в НАТО.

"30 сентября глава Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке - войной, хотя очевидно, что война не даст столь желанных Кремлем результатов", - заметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Сразу после этого членство Украины поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов НАТО.

Тем временем девять стран Европы призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

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