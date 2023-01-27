Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання

Литовська Служба охорони державного кордону (СОДК) відправила в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.lt .

Видання нагадало, що минулого року литовські прикордонники також відправляли своїм колегам в Україні вантажі з різним обладнанням та речами, серед яких були електрогенератори, професійні радіостанції, удароміцні планшетні комп'ютери, прилади для вимірювання радіації, індивідуальні дозиметри, сухі пайки, комплекти та предмети польової форми співробітників СОДК.

Ця партія допомоги, за інформацією DELFI.lt​​​​​​​, укомплектована за проханням військовослужбовців України.

Як зазначила СОДК, антидронне обладнання для України у виробника NT Service придбала громадська організація Mēlyna Geltona (Синє-Жовте).

За даними DELFI.lt, литовські прикордонники передадуть своїм колегам п'ять систем SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектуючими), три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації, 2345 предметів форми одягу прикордонної служби - комплектів теплої нижньої білизни та 864 безконтактні термометри KI-8271.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Литві пройшли мінометні навчання для українських військових. Перша група вже повертається на поле бою.

Крім того, ми писали, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив: завтра під час "Рамштайну" стане відомо, хто з країн відправить танки для України. Він також зауважив, що йдеться про сотні одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів впевнений, що Європа і США зможуть домовитись щодо надання танків для України.

Крім того, Польща вже готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.

Детальніше про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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