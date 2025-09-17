Литва відкрила школу дронів за 20 км від Калінінграда - навчають і дітей, і дорослих

На кордоні з Росією дітей з 10 років і дорослих вчать літати, збирати та програмувати дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев’яти шкіл, де навчатимуть роботі з дронами. Заняття доступні для дітей від 10 років і дорослих. Учнів тренують літати, збирати та програмувати безпілотники.
"Мова йде про посилення оборонних можливостей. Ми живемо поряд із Росією та Білоруссю і ставимося до цього максимально серйозно", - пояснив віцепрем’єр-міністр з оборони Томас Годляускас.
Уроки охоплюють роботу з FPV-дронами, квадрокоптерами та однокриловими моделями. За словами викладача Міндаугаса Тамосайтіса, діти спочатку тренуються у віртуальних симуляторах, а потім переходять до реальної практики.
У Таураґе, лише за 20 км від російського Калінінграда, школярі вже пробують керувати міні-дронами на полігоні. Під наглядом наставників вони запускають апарати вгору та вниз, часом із падіннями на землю.
Литва, як член НАТО, неодноразово закликала союзників посилити захист повітряного простору. Поштовхом стали інциденти цього літа, коли два російські дрони з білоруської території перетнули кордон і зазнали аварії.
Минулої п’ятниці НАТО оголосило про намір зміцнити оборону східного флангу Європи. Це сталося всього через два дні після того, як Польща збила дрони, які вторглися в її повітряний простір. Інцидент став першим випадком такої реакції країни-члена альянсу на тлі війни Росії проти України.
Нагадаємо, після дронової атаки РФ на Польщу, Литва заявила, що ситуації з вторгненням російських безпілотників на територію країн-членів НАТО можуть перерости в ескалацію. Там вважають, що це призведе до "взаємного застосування військової сили".
Після цього в ЄС заявили про намір побудувати "стіну проти дронів" на східному фланзі, запустивши проєкт за його спостереженням.
Раніше Литва посилювала охорону кордону з Білоруссю через спільні військові навчання РФ і Білорусі "Захід-2025".