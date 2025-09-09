Литва посилить охорону кордону через військові навчання Росії та Білорусі

Литва вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю. Причиною є спільні військові навчання РФ і Білорусі "Запад-2025", які розпочнуться в п'ятницю, 12 вересня.

Про це йдеться в заяві Служби охорони державного кордону Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначили прикордонники, буде проводитися "ще активніший моніторинг кордону, патрулювання та інші заходи контролю", щоб виявити можливі порушення і провокації проти Литви.

При цьому Литва планує тісно координувати свої дії з іншими національними та міжнародними партнерами.