Литва открыла школу дронов в 20 км от Калининграда - обучают и детей, и взрослых

Министерство обороны Литвы открыло первую из девяти школ, где будут обучать работе с дронами. Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых. Учеников тренируют летать, собирать и программировать беспилотники.

"Речь идет об усилении оборонных возможностей. Мы живем рядом с Россией и Беларусью и относимся к этому максимально серьезно", - пояснил вице-премьер-министр по обороне Томас Годляускас.

Дроны - от симуляторов к практике

Уроки охватывают работу с FPV-дронами, квадрокоптерами и однокрыловыми моделями. По словам преподавателя Миндаугаса Тамосайтиса, дети сначала тренируются в виртуальных симуляторах, а затем переходят к реальной практике.

В Таураге, всего в 20 км от российского Калининграда, школьники уже пробуют управлять мини-дронами на полигоне. Под присмотром наставников они запускают аппараты вверх и вниз, порой с падениями на землю.

Фактор безопасности и НАТО

Литва, как член НАТО, неоднократно призывала союзников усилить защиту воздушного пространства. Толчком стали инциденты этим летом, когда два российских дрона с белорусской территории пересекли границу и потерпели крушение.

В прошлую пятницу НАТО объявило о намерении укрепить оборону восточного фланга Европы. Это произошло всего через два дня после того, как Польша сбила дроны, вторгшиеся в ее воздушное пространство. Инцидент стал первым случаем такой реакции страны-члена альянса на фоне войны России против Украины.