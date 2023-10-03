Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було ухвалено та узгоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що дасть змогу зняти тиск на кордоні з Україною та збільшити поставки до Африки та інших країн.

"Співпраця дає результати", - додав міністр.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі. При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

У липні литовські міністри направили чиновникам Євросоюзу з пропозицією збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до країн Балтії.