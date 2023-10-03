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Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии

Фото: Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии. Это позволит увеличить его поставки в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на границе с Украиной и увеличить поставки в Африку и другие страны. 

"Сотрудничество дает результаты", - добавил министр.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию. При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

В июле литовские министры направили чиновникам Евросоюза с предложением увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту в страны Балтии.

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