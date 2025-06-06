В Україні вже понад 61 тисяча укриттів, але цього недостатньо, - Клименко

В Україні збудовано вже понад 61 тисяча об'єктів цивільного захисту, однак цього недостатньо. Ця кількість укриттів під час ворожих атак може захистити лише близько половини населення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів на ІІІ Міжнародному саміті міст та регіонів.

"Ми активно працюємо над збільшенням кількості об'єктів цивільного захисту. На сьогодні їх вже понад 61 тисяча в нашій державі, але цього не достатньо. Це число - 61 тисяча може покрити та забезпечити захист лише близько половини населення нашої держави", - розповів Клименко.

Також, за його словами, МВС комплексно працює над розбудовою об'єктів захисту населення і привело у готовність близько 20% раніше неналежно облаштованих захисних споруд. Також обліковано більш ніж 40 тисяч найпростіших укриттів.

"Ми створили більше ніж 600 первинних мобільних укриттів. Це також ноу-хау для України, для всього світу, коли треба було терміново поставити не тільки підземні, а й наземні або напівзариті сховища і укриття для наших громадян", - додав міністр.