Литва не відкидає можливості використання права вето на саміті НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що якщо рішення саміту відповідатимуть інтересам країни, він не "розмахуватиме" правом вето, але якщо не відповідає - буде.

"Я нікому не обіцяв, що поводитимуся згідно з встановленими правилами гарного тону. Іноді етикет потрібно порушувати, але для цього має бути серйозна причина", - сказав він.

Науседа зазначив, що йдеться про дуже серйозні речі, пов'язані з безпекою Литви.

"І якщо якісь речі розходитимуться з інтересами нашої безпеки, то навіть той факт, що ми є організаторами заходу, не позбавляє нас права порушувати це питання набагато гостріше", - додав президент Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Раніше Науседа заявляв, що рішення, які НАТО ухвалять на саміті, не повинні розчарувати українця.

Більше про те, хто із західних країн ще не бачить Україну в НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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