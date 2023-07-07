Литва не исключает возможности использования права вето на саммите НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что если решения саммита будут соответствовать интересам страны, он не будет "размахивать" правом вето, но, если не соответствует - будет.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", - сказал он.

Науседа отметил, что речь идет об очень серьезных вещах, которые связаны с безопасностью Литвы.

"И если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", - добавил президент Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Ранее Науседа заявлял, что решения, которые НАТО примут на саммите, не должны разочаровать украинцев.

Больше о том, кто из западных стран еще не видит Украину в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.