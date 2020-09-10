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Польша выдала более 200 гуманитарных виз белорусам

Варшава, Четверг 10 сентября 2020 16:34
Польша выдала более 200 гуманитарных виз белорусам
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Консульства Польши выдало 234 гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарны с Беларусью". Программа была запущена правительством Польши в начале августа.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, передает "Польское радио".

Польская программа "Солидарны с Беларусью" предусматривает помощь для репрессированных, а также программу стипендий и помощь независимым СМИ. На нее польское правительство выделило 50 млн злотых.

Вавжик подчеркнул, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого определяет тон разговоров в Евросоюзе о ситуации в Беларуси.

Напомним, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

Кроме того, Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Добавим, что Литва намерена облегчить условия въезда в страну для белорусов.

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