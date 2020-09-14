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Литва разрешила въезд по гуманитарным целям более 200 белорусам

Вильнюс, Понедельник 14 сентября 2020 14:31
Литва разрешила въезд по гуманитарным целям более 200 белорусам
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Литвы выдало 205 разрешений гражданам Беларуси на въезд в республику с особыми гуманитарными целями. В стране уже находятся 54 из них.

Об этом сообщает Delfi.

Разрешения выданы в соответствии с приказом главы МВД Риты Тамашунене. Они предоставляются после получения мотивированного предложения Министерства иностранных дел о въезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам.

В настоящее время визы выдают тем белорусам, которые пострадали от "режима и репрессий", или "преследуемым, активным членам оппозиции".

"Как только в соседней стране начались массовые протесты, мы подготовили план мероприятий и до сих пор внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите из-за угроз и политических обстоятельств", - сказала Тамашунене.

Граждане Беларуси, которые хотят приехать в Литву с гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы за шенгенской визой и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные обстоятельства.

Напомним, ранее Польша выдала 234 гуманитарные визы для белорусов в рамках программы "Солидарны с Беларусью".

Кроме того, Латвия выдала 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси.

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