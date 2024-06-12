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Литва цього тижня передасть Україні 14 бронетранспортерів M113, - Міноборони

Фото: бронетранспортер M113 (x.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Тетяна Степанова

Цього тижня Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Литви.

"Цього тижня Литва відправляє в Україну 14 броньованих машин M113 для посилення можливостей розмінування", - йдеться в повідомленні.

У литовському Міноборони зазначили, що це частина непохитної підтримки країни в рамках коаліції з розмінування.

Допомога Україні від Литви

Варто зазначити, що Литва підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Країна надала фінансову, гуманітарну, військову допомогу, прихистили тисячі біженців. Крім того, вона підтримує санкції проти Росії, а також шлях України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, раніше Литва надала Україна бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, іншу військову техніку та амуніцію.

Також нещодавно Литва доєдналася до коаліції з посилення української ППО та виділила 13,5 млн євро на закупівлю радарів.

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