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Литва виділила для України 13,5 млн євро на закупівлю радарів

Вільнюс, Середа 29 травня 2024 15:10
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Литва виділила для України 13,5 млн євро на закупівлю радарів Фото: міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Наталія Юрченко

Литва вирішила приєднатися до коаліції протиповітряної оборони, створену Німеччиною. Країна закупить радари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, якого цитує Delfi.

Він заявив, що уряд Литви виділяє 13,5 млн євро на закупівлю радарів для зміцнення системи оповіщення в Україні.

"І ми таким чином приєднуємося до коаліції з ППО, ініційованої Німеччиною", - наголосив він.

За словами Кащюнаса, Литва закупить для України чотири радари до кінця поточного року і продовжить закупівлю.

"Ціль цього року - чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів", - сказав міністр оборони.

Допомога Литви для України

Варто зазначити, що Литва, а також Латвія та Естонія підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Балтійські країни надали фінансову, гуманітарну, військову допомогу, прихистили тисячі біженців. Крім того, вони підтримують санкції проти Росії, шлях України до ЄС та НАТО.

Литви, зокрема, надала Україна бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, іншу військову техніку та амуніцію.

Крім того, Литва допомагає Україні з відбудовою та ліквідацією наслідків загарбницької війни.

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