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Литва доєдналась до коаліції з посилення ППО в Україні

Четвер 30 травня 2024 23:32
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Литва доєдналась до коаліції з посилення ППО в Україні Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Литва, на чолі з Німеччиною, Францією та США, стала ще одним членом коаліції з пошуку протиповітряної оборони для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Литви Гітанас Науседа написав у себе в Twitter.

За його словами, Литва зробить свій внесок у посилення української ППО. Зокрема, українським військовим буде передано мобільні радари повітряного спостереження.

"Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Давайте перейдемо від слів до справи", - написав Науседа.

ППО для України

Через збільшення російських обстрілів з початку 2024 року Україна зіштовхнулась з нестачею протиповітряної оборони.

Саме тому Німеччина запропонувала створити коаліцію з пошуку ППО для України, до якої вже долучились низка країн. Протягом весни влада України проводила перемовини зі своїми партнерами щодо питання ППО.

В результаті цього про передачу Patriot повідомила Німеччина, пізніше стало відомо, що Нідерланди також хочуть зібрати та передати Україні систему Patriot..

А сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже отримала частину підтверджень від лідерів щодо збільшення спроможностей протиповітряної оборони.

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