Литва на этой неделе передаст Украине 14 бронетранспортеров M113, - Минобороны

Помощь Украине от Литвы

Стоит отметить, что Литва поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

Страна предоставила финансовую, гуманитарную, военную помощь, приютили тысячи беженцев. Кроме того, она поддерживает санкции против России, а также путь Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Литва предоставила Украина бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, другая военная техника и амуниция.

Также недавно Литва присоединилась к коалиции по усилению украинского ПВО и выделила 13,5 млн евро на закупку радаров.

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