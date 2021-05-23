Литва требует освободить задержанного в Беларуси основателя Nexta

Литовский лидер назвал беспрецедентными посадку самолета и задержание журналиста.

"Беспрецедентное событие! Гражданский самолет, направлявшийся в Вильнюс, насильно посадили в Минске… Белорусский режим стоит за этим отвратительным инцидентом. Я требую срочно освободить Романа Протасевича", - написал он.

Кроме того, Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

"Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим представляет для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились. Я буду говорить об этом на Совете ЕС, который начнется завтра в Брюсселе", - говорится в сообщении литовского президента.