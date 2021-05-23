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Литва требует освободить задержанного в Беларуси основателя Nexta

Автор: РБК-Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ранее его задержали в Минске после аварийной посадки самолета.

Об этом Науседа написал в Twitter.

Литовский лидер назвал беспрецедентными посадку самолета и задержание журналиста.

"Беспрецедентное событие! Гражданский самолет, направлявшийся в Вильнюс, насильно посадили в Минске… Белорусский режим стоит за этим отвратительным инцидентом. Я требую срочно освободить Романа Протасевича", - написал он.

Кроме того, Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

"Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим представляет для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились. Я буду говорить об этом на Совете ЕС, который начнется завтра в Брюсселе", - говорится в сообщении литовского президента.

Напомним, сегодня в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Добавим, что в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.

На его основателя Степана Путило завели уголовное дело, а белорусское следствие просило Польшу выдать его. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за якобы организацию массовых беспорядков.

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