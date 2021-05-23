Литва вимагає звільнити затриманого в Білорусі засновника Nexta

Президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Раніше його затримали в Мінську після аварійної посадки літака.
Про це Науседа написав у Twitter.
Литовський лідер назвав безпрецедентними посадку літака і затримання журналіста.
"Безпрецедентна подія! Цивільний літак, що прямував до Вільнюса, насильно посадили в Мінську... Білоруський режим стоїть за цим огидним інцидентом. Я вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича", - написав він.
Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.
"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.
Додамо, що в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.
На його засновника Степана Путило завели кримінальну справу, а білоруське слідство просило Польщу видати його. Йому загрожує до 15 років в'язниці за нібито організацію масових заворушень.