Литва вимагає звільнити затриманого в Білорусі засновника Nexta

Литовський лідер назвав безпрецедентними посадку літака і затримання журналіста.

"Безпрецедентна подія! Цивільний літак, що прямував до Вільнюса, насильно посадили в Мінську... Білоруський режим стоїть за цим огидним інцидентом. Я вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича", - написав він.

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.