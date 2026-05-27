Головна » Новини » У світі

Литва створює новий підрозділ безпілотних військ

20:42 27.05.2026 Ср
2 хв
Новий підрозділ відповідатиме не тільки за безпілотники
aimg Анастасія Никончук
Литва створює новий підрозділ безпілотних військ Фото: оператор дрона (GettyImages)
Командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив про формування нового підрозділу безпілотних військ, який об'єднає всі ключові напрямки застосування дронів в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

Міністерство оборони Литви повідомило про створення нового військового формування під назвою підрозділ автономних дистанційних безпілотних операцій (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO).

Основне завдання структури - об'єднання та координація можливостей безпілотної авіації Збройних сил Литви та інших військових відомств.

Також підрозділ відповідатиме за розвиток потенціалу нанесення ударів на далекі відстані з використанням безпілотних технологій.

До складу увійдуть ударні, розвідувальні та РЕБ-засоби

Новий підрозділ курируватиме не тільки ударні та розвідувальні безпілотники, а й системи протидії дронам, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Таким чином, в одній структурі планується зосередити як наступальні, так і оборонні можливості у сфері безпілотних технологій.

В армії Литви заявляють про новий етап розвитку

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас наголосив, що створення ANBO означає перехід до більш системного підходу у використанні безпілотних технологій.

"Це новий етап у зміцненні потенціалу литовських збройних сил у сфері безпілотників. Ми централізуємо ресурси, надаючи чітку структуру і ясний напрямок розвитку: розвідка, наступальні та оборонні дії, розвиток можливостей нанесення глибоких ударів", - зазначив він у коментарі, поширеному Міноборони.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз знову порушити питання про можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що досягнута минулого року угода про надання кредиту Києву фактично лише тимчасово зняла обговорення цієї теми з порядку денного, але не вирішила її остаточно.

Зазначимо, що в Литві останніми місяцями відзначається зростання впливу проросійських політичних і громадських груп, дії яких, за оцінками, можуть послаблювати оборонні можливості країни.

