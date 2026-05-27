Литва створює новий підрозділ безпілотних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

"Це новий етап у зміцненні потенціалу литовських збройних сил у сфері безпілотників. Ми централізуємо ресурси, надаючи чітку структуру і ясний напрямок розвитку: розвідка, наступальні та оборонні дії, розвиток можливостей нанесення глибоких ударів", - зазначив він у коментарі, поширеному Міноборони.

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас наголосив, що створення ANBO означає перехід до більш системного підходу у використанні безпілотних технологій.

Таким чином, в одній структурі планується зосередити як наступальні, так і оборонні можливості у сфері безпілотних технологій.

Новий підрозділ курируватиме не тільки ударні та розвідувальні безпілотники, а й системи протидії дронам, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Також підрозділ відповідатиме за розвиток потенціалу нанесення ударів на далекі відстані з використанням безпілотних технологій.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз знову порушити питання про можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що досягнута минулого року угода про надання кредиту Києву фактично лише тимчасово зняла обговорення цієї теми з порядку денного, але не вирішила її остаточно.

Зазначимо, що в Литві останніми місяцями відзначається зростання впливу проросійських політичних і громадських груп, дії яких, за оцінками, можуть послаблювати оборонні можливості країни.