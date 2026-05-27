Литва повідомила про масштабний витік даних з держреєстрів: чим це загрожує

02:00 27.05.2026 Ср
2 хв
У відкритому доступі опинились дані мігрантів, спецслужб і не тільки
Юлія Маловічко
Литва повідомила про масштабний витік даних з держреєстрів: чим це загрожує
Литовська влада перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак після масштабного витоку даних, що охопив понад 600 тисяяч записів з національних реєстрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Генеральна прокуратура оголосила, що витік інформації стався переважно з реєстрів нерухомості та юридичних осіб, доступ до яких було отримано за допомогою облікових даних установ, уповноважених отримувати дані.

Керівник державного підприємства "Центр реєстрів" Адріюс Юсас у понеділок пішов у відставку після витоку інформації.

За словами прокурорів, влада негайно вжила додаткові заходи кібербезпеки, включаючи блокування облікових записів підозрілих користувачів даних та обмеження доступу з вимогою оновлення облікових даних.

Прокуратура своєю чергою заявила, що у причетності підозрюється іноземна держава. Хоча влада не уточнила, яку саме країну вони підозрюють, опозиційний політик Лауринас Кащюнас написав у неділю в соціальних мережах, що крадіжка даних, як вважається, є операцією російської розвідки. Він не навів жодних доказів цього твердження.

Кащюнас попередив, що, можливо, було отримано доступ до адрес офіцерів розвідки, військовослужбовців, дипломатів чи політиків, що потенційно може дозволити злочинцям шпигувати за жертвами або чинити на них тиск.

ЯК пише видання, литовці особливо обережні, враховуючи, що країна є однією з головних цілей гібридної війни Росії проти Європи, яка включає саботаж, підпали та вандалізм, а також операції впливу та атаки на цифрову інфраструктуру та урядові системи.

Як відомо, Литва також нещодавно зіткнулася з серією спостережень дронів над своєю територією. Минулої середи мешканцям столиці Вільнюса було наказано ховатися через активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.

У розмові з Euronews після інциденту міністр оборони Литви Робертас Каунас попередив, що "це нова реальність, з якою стикаються країни Балтії".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завтра вирушить до Вільнюса на зустріч з лідерами країн Балтії для переговорів щодо координації реагування на, ймовірно, ескалацію вторгнень дронів.

