Литва повідомила про масштабний витік даних з держреєстрів: чим це загрожує

Литовська влада перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак після масштабного витоку даних, що охопив понад 600 тисяяч записів з національних реєстрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Генеральна прокуратура оголосила, що витік інформації стався переважно з реєстрів нерухомості та юридичних осіб, доступ до яких було отримано за допомогою облікових даних установ, уповноважених отримувати дані.

Керівник державного підприємства "Центр реєстрів" Адріюс Юсас у понеділок пішов у відставку після витоку інформації.

За словами прокурорів, влада негайно вжила додаткові заходи кібербезпеки, включаючи блокування облікових записів підозрілих користувачів даних та обмеження доступу з вимогою оновлення облікових даних.

Прокуратура своєю чергою заявила, що у причетності підозрюється іноземна держава. Хоча влада не уточнила, яку саме країну вони підозрюють, опозиційний політик Лауринас Кащюнас написав у неділю в соціальних мережах, що крадіжка даних, як вважається, є операцією російської розвідки. Він не навів жодних доказів цього твердження.

Кащюнас попередив, що, можливо, було отримано доступ до адрес офіцерів розвідки, військовослужбовців, дипломатів чи політиків, що потенційно може дозволити злочинцям шпигувати за жертвами або чинити на них тиск.

ЯК пише видання, литовці особливо обережні, враховуючи, що країна є однією з головних цілей гібридної війни Росії проти Європи, яка включає саботаж, підпали та вандалізм, а також операції впливу та атаки на цифрову інфраструктуру та урядові системи.