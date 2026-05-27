Литва создает новое подразделение беспилотных войск
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил о формировании нового подразделения беспилотных войск, которое объединит все ключевые направления применения дронов в армии.
Министерство обороны Литвы сообщило о создании нового военного формирования под названием подразделение автономных дистанционных беспилотных операций (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO).
Основная задача структуры — объединение и координация возможностей беспилотной авиации Вооруженных сил Литвы и других военных ведомств.
Также подразделение будет отвечать за развитие потенциала нанесения ударов на дальние расстояния с использованием беспилотных технологий.
В состав войдут ударные, разведывательные и РЭБ-средства
Новое подразделение будет курировать не только ударные и разведывательные беспилотники, но и системы противодействия дронам, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Таким образом, в одной структуре планируется сосредоточить как наступательные, так и оборонительные возможности в сфере беспилотных технологий.
В армии Литвы заявляют о новом этапе развития
Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас подчеркнул, что создание ANBO означает переход к более системному подходу в использовании беспилотных технологий.
"Это новый этап в укреплении потенциала литовских вооруженных сил в области беспилотников. Мы централизуем ресурсы, придавая четкую структуру и ясное направление развития: разведка, наступательные и оборонительные действия, развитие возможностей нанесения глубоких ударов", — отметил он в комментарии, распространенном Минобороны.
