Литва разорвала соглашение с Беларусью о трансграничном сотрудничестве

Сегодня, 18 января, правительство Литвы решило расторгнуть подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

"Будут ли какие-то комментарии, чтобы убрать то, что не работает?" - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

При отсутствии замечаний предложение о расторжении соглашения с Беларусью было одобрено консенсусом.

По данным Министерства внутренних дел Литвы, которое инициировало этот процесс, реализация трансграничного сотрудничества с Беларусью невозможна в текущей геополитической ситуации и не станет возможной в ближайшее время.

Вместе с расторжением соглашения, утрачивается сотрудничество между правительствами Литвы и Беларуси, которое было подписано в Вильнюсе 1 июня 2006 года и определяло сферы трансграничного сотрудничества.

Согласно этому документу, Литва и Беларусь договорились сотрудничать в сфере инфраструктуры, охраны окружающей среды, эффективного использования энергетических ресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, бизнес-инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу.