Литва разорвала соглашение с Беларусью о трансграничном сотрудничестве
Сегодня, 18 января, правительство Литвы решило расторгнуть подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.
"Будут ли какие-то комментарии, чтобы убрать то, что не работает?" - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
При отсутствии замечаний предложение о расторжении соглашения с Беларусью было одобрено консенсусом.
По данным Министерства внутренних дел Литвы, которое инициировало этот процесс, реализация трансграничного сотрудничества с Беларусью невозможна в текущей геополитической ситуации и не станет возможной в ближайшее время.
Вместе с расторжением соглашения, утрачивается сотрудничество между правительствами Литвы и Беларуси, которое было подписано в Вильнюсе 1 июня 2006 года и определяло сферы трансграничного сотрудничества.
Согласно этому документу, Литва и Беларусь договорились сотрудничать в сфере инфраструктуры, охраны окружающей среды, эффективного использования энергетических ресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, бизнес-инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу.
К тому же страны, согласно соглашению, также договорились тогда обмениваться информацией и оказывать помощь на границе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Наусед предложил ЕС ввести санкции против белорусских предприятий.
На днях руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности Литвы следует оценивать одинаково.
Также РБК-Украина сообщало, что литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.
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