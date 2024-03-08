Литва цього року розгорне Patriot

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса, місія включає розгортання зенітної системи Patriot.

"Ротаційна система протиповітряної оборони, погоджена на Вільнюському саміті НАТО, почне працювати цього року, принаймні частково. Система Patriot буде розгорнута європейським союзником НАТО", - сказав журналістам Анусаускас.

Захист країн НАТО проти російської агресії

Раніше ми писали, що Албанія відкрила першу базу НАТО . Вона розташована менш ніж за 100 км на південь від столиці Тирани.

Також ми повідомляли, що в Грузії розпочалися військові навчання за участю країн НАТО та США.

До речі, НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ.