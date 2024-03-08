Литва развернет Patriot в этом году

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, миссия включает в себя развертывание зенитной системы Patriot.

"Ротационная система противовоздушной обороны, согласованная на Вильнюсском саммите НАТО, начнет работать в этом году, по крайней мере частично. Система Patriot будет развернута европейским союзником по НАТО", - сказал Анусаускас журналистам.

Защита стран НАТО против российской агрессии

Ранее мы писали, что Албания открыла первую базу НАТО. Она размещена менее в 100 км к югу от столицы Тираны.

Также мы сообщали, что в Грузии начались военные учения с участием стран НАТО и США.

К слову, НАТО начинает масштабные учения у границ РФ.