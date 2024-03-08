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Литва цього року розгорне Patriot

Вільнюс, П'ятниця 08 березня 2024 00:47
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Литва цього року розгорне Patriot Фото: Литва розгорне цьогоріч Patriot (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Литві у 2024 році розпочне роботу система ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса, місія включає розгортання зенітної системи Patriot.

"Ротаційна система протиповітряної оборони, погоджена на Вільнюському саміті НАТО, почне працювати цього року, принаймні частково. Система Patriot буде розгорнута європейським союзником НАТО", - сказав журналістам Анусаускас.

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