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Литва развернет Patriot в этом году

Вильнюс, Пятница 08 марта 2024 00:47
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Литва развернет Patriot в этом году Фото: Литва развернет Patriot в этом году (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Литве в 2024 году начнет работу система ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, миссия включает в себя развертывание зенитной системы Patriot.

"Ротационная система противовоздушной обороны, согласованная на Вильнюсском саммите НАТО, начнет работать в этом году, по крайней мере частично. Система Patriot будет развернута европейским союзником по НАТО", - сказал Анусаускас журналистам.

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Литва ПВО
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