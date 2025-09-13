Литва реагує на загрозу "Захід-2025": в МЗС заявили, чи буде закриття кордону

Литва готова закрити кордон з Білоруссю через провокації під час навчань "Захід-2025".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Литви Владислава Кондратовича, якого цитує телеканал LRT.
Чиновник зазначив, що литовські прикордонники готові негайно перекрити кордон з Білоруссю у разі будь-яких провокацій, пов’язаних із спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.
"У будь-який момент, якщо буде якась провокація - дрон, підозрілі рухи військ чи інші дії - прикордонники можуть закрити кордон. Після цього уряд ухвалить рішення щодо більш тривалого закриття після оцінки ситуації", - зазначив Кондратович.
Він також пояснив, що Литва поки що не перекрила всі пункти пропуску з Білоруссю, на відміну від Польщі, через необхідність забезпечити громадянам ЄС можливість перетину кордону.
При цьому експерти вважають, що будь-які несподівані дії Росії чи Білорусі на кордоні можуть змусити Литву реагувати максимально швидко, аби запобігти ескалації та забезпечити безпеку держави.
Нагадаємо, Польща тимчасово закрила кордон з Білоруссю через початок масштабних навчань "Захід-2025", що стартували у п’ятницю, 12 вересня, коли Москва і Мінськ відпрацьовують спільні військові операції.
Повідомлялось, що припинення руху поширюється в обох напрямках - як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.
Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.