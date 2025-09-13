Литва реагує на загрозу "Захід-2025": в МЗС заявили, чи буде закриття кордону

Чиновник зазначив, що литовські прикордонники готові негайно перекрити кордон з Білоруссю у разі будь-яких провокацій, пов’язаних із спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

"У будь-який момент, якщо буде якась провокація - дрон, підозрілі рухи військ чи інші дії - прикордонники можуть закрити кордон. Після цього уряд ухвалить рішення щодо більш тривалого закриття після оцінки ситуації", - зазначив Кондратович.

Він також пояснив, що Литва поки що не перекрила всі пункти пропуску з Білоруссю, на відміну від Польщі, через необхідність забезпечити громадянам ЄС можливість перетину кордону.

При цьому експерти вважають, що будь-які несподівані дії Росії чи Білорусі на кордоні можуть змусити Литву реагувати максимально швидко, аби запобігти ескалації та забезпечити безпеку держави.