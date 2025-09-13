Литва реагирует на угрозу "Запад-2025": в МИД заявили, будет ли закрытие границы

Чиновник отметил, что литовские пограничники готовы немедленно перекрыть границу с Беларусью в случае каких-либо провокаций, связанных с совместными российско-белорусскими военными учениями.

"В любой момент, если будет какая-то провокация - дрон, подозрительные движения войск или другие действия - пограничники могут закрыть границу. После этого правительство примет решение о более длительном закрытии после оценки ситуации", - отметил Кондратович.

Он также пояснил, что Литва пока не перекрыла все пункты пропуска с Беларусью, в отличие от Польши, из-за необходимости обеспечить гражданам ЕС возможность пересечения границы.

При этом эксперты считают, что любые неожиданные действия России или Беларуси на границе могут заставить Литву реагировать максимально быстро, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить безопасность государства.