Литва реагирует на угрозу "Запад-2025": в МИД заявили, будет ли закрытие границы

Иллюстративное фото: граница Литвы с Беларусью (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Литва готова закрыть границу с Беларусью из-за провокаций во время учений "Запад-2025".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Владислава Кондратовича, которого цитирует телеканал LRT.

Чиновник отметил, что литовские пограничники готовы немедленно перекрыть границу с Беларусью в случае каких-либо провокаций, связанных с совместными российско-белорусскими военными учениями.

"В любой момент, если будет какая-то провокация - дрон, подозрительные движения войск или другие действия - пограничники могут закрыть границу. После этого правительство примет решение о более длительном закрытии после оценки ситуации", - отметил Кондратович.

Он также пояснил, что Литва пока не перекрыла все пункты пропуска с Беларусью, в отличие от Польши, из-за необходимости обеспечить гражданам ЕС возможность пересечения границы.

При этом эксперты считают, что любые неожиданные действия России или Беларуси на границе могут заставить Литву реагировать максимально быстро, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить безопасность государства.

 

Напомним, Польша временно закрыла границу с Беларусью из-за начала масштабных учений "Запад-2025", стартовавших в пятницу, 12 сентября, когда Москва и Минск отрабатывают совместные военные операции.

Сообщалось, что прекращение движения распространяется в обоих направлениях - как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семьянувку-Свислочь и Тересполь-Брест.

ЛитваРоссийская ФедерацияБеларусьГраница с Беларусью