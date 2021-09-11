ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Литва расширила полномочия военных на границе: что разрешили

Новина українською →
Литва, Суббота 11 сентября 2021 20:44
Литва расширила полномочия военных на границе: что разрешили
Автор: Мария Кучерявец

В Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси. Соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы утвердил литовский Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сейма.

В частности, литовские военные, привлеченные к патрулированию границы, теперь имеют право:

  • давать указания физическим и юридическим лицам,
  • преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания,
  • задерживать подозреваемых в совершении преступления,
  • останавливать, проверять и осматривать транспортные средства и грузы, лиц, багаж, используя специальные средства.

Однако о каких именно специальных средствах идет речь в постановлении президента Литвы не уточняется.

Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4000 нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Миграционный кризис
NEWS
Беспокойства мало: Данилов призвал страны-партнеры к действиям против России из-за Крыма
Беспокойства мало: Данилов призвал страны-партнеры к действиям против России из-за Крыма
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси