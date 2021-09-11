Литва расширила полномочия военных на границе: что разрешили

В Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси. Соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы утвердил литовский Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сейма.

Однако о каких именно специальных средствах идет речь в постановлении президента Литвы не уточняется.

В частности, литовские военные, привлеченные к патрулированию границы, теперь имеют право:

Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4000 нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.