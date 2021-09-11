Литва расширила полномочия военных на границе: что разрешили
В Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси. Соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы утвердил литовский Сейм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сейма.
В частности, литовские военные, привлеченные к патрулированию границы, теперь имеют право:
- давать указания физическим и юридическим лицам,
- преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания,
- задерживать подозреваемых в совершении преступления,
- останавливать, проверять и осматривать транспортные средства и грузы, лиц, багаж, используя специальные средства.
Однако о каких именно специальных средствах идет речь в постановлении президента Литвы не уточняется.
Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4000 нелегальных мигрантов из Азии и Африки.
Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.