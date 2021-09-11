Литва розширила повноваження військових на кордоні: що дозволили
Фото: Литва розширила повноваження військових на кордоні (Getty Images)
У Литві військовослужбовці отримали розширені повноваження щодо дій на кордоні на тлі потоку нелегалів з Білорусі. Відповідну постанову президента Гітанаса Науседи затвердив литовський Сейм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Сейму.
Зокрема, литовські військові, залучені до патрулювання кордону, тепер мають право:
- давати вказівки фізичним і юридичним особам,
- переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки,
- затримувати підозрюваних у скоєнні злочину,
- зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби і вантажі, осіб, багаж, використовуючи спеціальні засоби.
Однак про які саме спеціальні засоби йде мова у постанові президента Литви не уточнюється.
Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців з Білорусі до Литви потрапили понад 4 тисячі нелегальних мігрантів з Азії та Африки.
Зазначимо, на тлі кризи з мігрантами з Білорусі Польща і Литва в спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Вільнюса.