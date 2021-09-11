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Литва розширила повноваження військових на кордоні: що дозволили

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Литва, Субота 11 вересня 2021 20:44
Литва розширила повноваження військових на кордоні: що дозволили Фото: Литва розширила повноваження військових на кордоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Литві військовослужбовці отримали розширені повноваження щодо дій на кордоні на тлі потоку нелегалів з Білорусі. Відповідну постанову президента Гітанаса Науседи затвердив литовський Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Сейму.

Зокрема, литовські військові, залучені до патрулювання кордону, тепер мають право:

  • давати вказівки фізичним і юридичним особам,
  • переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки,
  • затримувати підозрюваних у скоєнні злочину,
  • зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби і вантажі, осіб, багаж, використовуючи спеціальні засоби.

Однак про які саме спеціальні засоби йде мова у постанові президента Литви не уточнюється.

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців з Білорусі до Литви потрапили понад 4 тисячі нелегальних мігрантів з Азії та Африки.

Зазначимо, на тлі кризи з мігрантами з Білорусі Польща і Литва в спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Вільнюса.

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