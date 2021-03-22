Литва рассчитывает на введение санкций против покупателей электроэнергии из БелАЭС, - дипломат

Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры.

"Я не только очень надеюсь (на введение санкций, - ред.), но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат - я надеюсь, что будет", - сообщил он.

Он отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию с электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.

"Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, из Островецкой ядерной станции, потому что эта станция не безопасна. И главное - не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это", - отметил он.