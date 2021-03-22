Литва розраховує на введення санкцій проти покупців електроенергії з БелАЕС, - дипломат

Литва домагається запровадження міжнародних санкцій проти Білоруської АЕС та її контрагентів, серед яких можуть виявитися українські компанії-імпортери.

"Я не тільки дуже сподіваюся (на введення санкцій, - ред.), але я знаю, що Литва дуже багато працює в цьому напрямку. Чи буде результат - я сподіваюся, що буде", - повідомив він.

Він зазначив, що цивілізовані країни не повинні купувати ядерну енергію з електростанції в Островці, оскільки ця станція небезпечна.

"Ми не повинні піднімати ядерну електричну енергію з Білорусі, з Островецької ядерної станції, тому що ця станція не безпечна. І головне - не пропускати цю електроенергію в Європу. Потрібно просто бойкотувати й блокувати це", - зазначив він.