Литва против рассмотрения предложений РФ по "гарантиям безопасности": "НАТО стоит отказаться"

В Литве предлагают НАТО отвергнуть предложение РФ провести переговоры по "гарантиям безопасности". Однако приоритетом является поддерживать нынешний статус обороны в регионе.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Times .

По его словам, единственные переговоры, которые хотелось бы наблюдать, - о возможности усиления гарантий безопасности в регионе. Речь идет о территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.

"Мы не думаем, что следует начинать любые переговоры относительно того, что было предложено Россией", - заявил Ландсбергис.