UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва против рассмотрения предложений РФ по "гарантиям безопасности": "НАТО стоит отказаться"

Автор: Анастасия Рокитна

В Литве предлагают НАТО отвергнуть предложение РФ провести переговоры по "гарантиям безопасности". Однако приоритетом является поддерживать нынешний статус обороны в регионе.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

По его словам, единственные переговоры, которые хотелось бы наблюдать, - о возможности усиления гарантий безопасности в регионе. Речь идет о территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.

"Мы не думаем, что следует начинать любые переговоры относительно того, что было предложено Россией", - заявил Ландсбергис.

Напомним, глава МИД РФ Лавров анонсировал переговоры по "гарантиям безопасности" с США на начало 2022.

Подробнее о требованиях России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация