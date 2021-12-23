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Литва проти розгляду пропозицій РФ щодо "гарантій безпеки": "НАТО варто відмовитись"

Автор: Анастасія Рокитна

У Литві пропонують НАТО відкинути пропозицію РФ провести переговори щодо "гарантій безпеки". Натомість пріоритетом є підтримувати нинішній статус оборони у регіоні.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

За його словами, єдині переговори, які хотілося б спостерігати, - щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Мовиться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.

"Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією", - заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Лавров анонсував переговори щодо "гарантій безпеки" з США на початок 2022.

Докладніше про вимоги Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США та НАТО".

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