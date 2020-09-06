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Литва просит ЕС предоставить "содержательную" помощь оппозиции Беларуси

Вильнюс, Воскресенье 06 сентября 2020 22:56
Литва просит ЕС предоставить "содержательную" помощь оппозиции Беларуси
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/statephotos)
Автор: Инна Собора

Линкявичус призывает ЕС ввести санкции

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал Европейский союз предоставить "содержательную и ощутимую помощь" белорусской оппозиции. Бездействие ЕС в этом вопросе, по мнению дипломата, подрывает авторитет ЕС.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Он также призвал быть более активными в противодействии влиянию Москвы на события в Минске и ввести новые санкции.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя брошенным. Мы должны предоставить им перспективу быть демократическим государством", - сказал Линкявичус.

Как известно, Эстония, Латвия и Литва по своей инициативе ввели санкции против трех десятков белорусских официальных лиц, включая президента страны Александра Лукашенко

Кроме того, ЕС не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

Также глава МИД Германии заявил, что ЕС намерен ужесточить санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.

Ранее Линкявичус назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

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