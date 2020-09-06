Литва просить ЄС надати "змістовну" допомогу опозиції Білорусії

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Лінкявичус закликає ЄС запровадити санкції

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Європейський союз надати "змістовну і відчутну допомогу" білоруській опозиції. Бездіяльність ЄС у цьому питанні, на думку дипломата, підриває авторитет ЄС.

Про це пише "Радіо Свобода".

Він також закликав бути більш активними у протидії впливу Москви на події у Мінську та запровадити нові санкції.

"Білоруський народ не повинен відчувати себе покинутим. Ми повинні надати їм перспективу бути серед демократичних держав", - сказав Лінкявичус.

Як відомо, Естонія, Латвія і Литва за своєю ініціативою запровадили санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включаючи президента країни Олександра Лукашенк

Раніше Лінкявичус назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Крім того, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

Також глава МЗС Німеччини заявляв, що ЄС має намір посилити санкції проти Білорусі, якщо президент Олександр Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС.