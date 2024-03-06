Литва пропонує запровадити заборону на транзит сільгосппродукції з Росії та Білорусі

Нагадаємо, Європейська комісія не має наміру проводити переговори з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через Україну.

"Відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу до 2027 року", - сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, Єврокомісія інтенсивно працює, щоб "надати країнам альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС" та "ми успішно пройшли черговий опалювальний сезон, тож зараз вже час починати готуватися до наступної зими".

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про план Б після припинення транзиту російського газу. За його словами, ми не плануємо вести переговори з країною-агресором щодо продовження та підписання угоди.

Одночасно він повідомив про багаторазові переговори на європейських форумах, з європейськими лідерами на базі Єврокомісії та зазначив, що "якщо європейські країни вирішать об’єднатися або якийсь з європейських партнерів візьме на себе транзит свого газу, ми готові надати таку послугу, так як і раніше відповідально ставилися до європейських партнерів".

До слова, Шмигаль сказав: "У нас є безумовно план Б, система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості як її використовувати, в тому числі і для транзиту".

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