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Литва предлагает ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Белоруссии

Фото: Литва предлагает ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Белоруссии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В Литве предлагается запретить ввоз и транзит сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Delfi Литва.

Такое предложение о внесении изменений в закон о сельском хозяйстве, продовольствии и развитии села высказал председатель Комитета Сейма по экономике Казис Старкявичюс.

Если предложение одобрено, Сейм введет запрет на "импорт, ввоз и транзит сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь через территорию Литовской Республики".

Такое предложение планируют ввести с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 года. До вступления в силу предлагается утвердить перечни сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных к ввозу, импорту или транзиту через территорию Литвы.

Кроме того, одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна, говорится в сообщении.

Напомним, Европейская комиссия не намерена проводить переговоры с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через Украину .

"В соответствии с нашим планом RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа до 2027 года", - сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы "предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время - для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС" и "мы успешно прошли очередной отопительный сезон, поэтому сейчас уже пора начинать готовиться до следующей зимы".

Также премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о плане Б после прекращения транзита российского газа . По его словам, мы не планируем вести переговоры со страной-агрессором по продлению и подписанию соглашения.

Одновременно он сообщил о многократных переговорах на европейских форумах, с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии и отметил, что "если европейские страны решат объединиться или какой-нибудь из европейских партнеров возьмет на себя транзит своего газа, мы готовы предоставить такую услугу, так как и раньше ответственно относились к европейским партнерам".

К слову, Шмигаль сказал: "У нас, безусловно, план Б, система не пропадет. Она нужна для нашего государства и мы имеем другие возможности как ее использовать, в том числе и для транзита".

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