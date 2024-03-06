Литва предлагает ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Белоруссии

Такое предложение о внесении изменений в закон о сельском хозяйстве, продовольствии и развитии села высказал председатель Комитета Сейма по экономике Казис Старкявичюс.

Если предложение одобрено, Сейм введет запрет на "импорт, ввоз и транзит сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь через территорию Литовской Республики".

Такое предложение планируют ввести с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 года. До вступления в силу предлагается утвердить перечни сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных к ввозу, импорту или транзиту через территорию Литвы.

Кроме того, одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна, говорится в сообщении.