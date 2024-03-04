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У ЄС виключили переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну

Понеділок 04 березня 2024 16:50
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У ЄС виключили переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну Фото: єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія не має наміру проводити переговори з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", - сказала Сімсон.

За її словами, Єврокомісія інтенсивно працює, щоб "надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС".

Єврокомісар зазначила, що головною темою для обговорення європейських урядовців на сьогоднішній зустрічі буде саме газ та безпека постачання.

"Ми успішно пройшли черговий опалювальний сезон, тож зараз вже час починати готуватися до наступної зими. Ми обговоримо прогнози щодо динаміки газового ринку, а також вплив зупинки транзиту російського газу через Україну", - додала Сімсон.

Вона висловила сподівання, що міністри зможуть також погодити продовження заходів із заощадження газу та шляхи подальшого скорочення обсягів експорту російського скрапленого газу до європейських країн.

Транзит газу

Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту.

Водночас в Україні не виключають, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні заявив, що Київ веде переговори з європейськими країнами про транзит газу з території Росії після 2024 року. Якщо домовитися не вдасться, газотранспортна система буде використовуватися для потреб України.

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