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Литва проголосувала за вихід з договору про протипіхотні міни, причина в Росії

Ілюстративне фото: Литва вийшла з договору про протипіхотні міни, причина в Росії (facebook.com/Latvijasarmija)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни на тлі занепокоєння військовою загрозою з боку Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голосування у парламенті щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, відбулось сьогодні, 8 травня. 

Reuters, наразі усі країни Європейського союзу (ЄС) та НАТО, які межують з Російською Федерацією, мова йде про Литву, Латвію, Естонію, Польщу та Фінляндію, заявили про плани вийти з міжнародного договору через військову загрозу з російського боку. 

"Після виходу з договору країни зможуть накопичувати і встановлювати протипіхотні міни через шість місяців після інформування інших членів договору і Організації Об'єднаних Націй про своє рішення", - додає Reuters

 

Литва посилює кордони

Нещодавно стало відомо, що Литва посилює охорону державного кордону і вводить нові обмеження на пунктах пропуску через провокації Білорусі. Тим часом як пишуть ЗМІ, опозиційна партія країни пропонує створити оборонну лінію, яка складатиметься з чотирьох частин, на кордоні з Росією та Білоруссю, щоб підвищити готовність країни до можливих загроз.

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