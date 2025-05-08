Литва проголосовала за выход из договора о противопехотных минах, причина в России

Голосование в парламенте по выходу из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, состоялось сегодня, 8 мая.

Reuters, сейчас все страны Европейского союза (ЕС) и НАТО, которые граничат с Российской Федерацией, речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, заявили о планах выйти из международного договора из-за военной угрозы с российской стороны.

"После выхода из договора страны смогут накапливать и устанавливать противопехотные мины через шесть месяцев после информирования других членов договора и Организации Объединенных Наций о своем решении", - добавляет Reuters